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Hakkari'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 01:22 | Son Güncelleme

Askeri konvoyun geçişi sırasında, yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 asker yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de PKK'lı teröristlerce yola döşenen patlayıcının, askeri konvoyun geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 4 askerin hafif yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 21.30 sıralarında Çukurca ilçesinden merkez istikametine seyir halindeki askeri konvoyun Ağaçdibi köyü yol ayrımından geçişi esnasında el yapımı patlayıcının infilak ettiği belirtildi.

Patlama sonucu 4 askeri personelin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlamaHakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama
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Hakkari terör saldırısı

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