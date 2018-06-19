Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda 6 asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçenin Köprülü mevkisinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Saldırıda 6 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.
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