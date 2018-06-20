Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerin roketli saldırısında iki asker şehit oldu, bir asker yaralandı.
Valilikten yapılan açıklamada, saat 10:30 sıralarında ilçenin Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara Dolabaren Tepe mevkisinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, saldırıda iki askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı bildirildi.
Bölgede PKK'lı teröristlere yönelik hava destekli operasyon sürüyor.
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