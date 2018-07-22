Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir güvenlik korucusu şehit oldu, bir güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli er hafif şekilde yaralandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Balkayalar Arğuş-2 bölgesine, Avaşin Basyan bölgesinden bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda, bir güvenlik korucusunun şehit olduğu, bir güvenlik korucusu ile 2 sözleşmeli erin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

