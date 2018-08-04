Hakkari'de terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından gerçekleştirilen saldırıda biri ağır 9 polis yaralandı.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcı, Çobanpınar Meşkan Tepe bölgesinden dönen polislerin bulunduğu "kirpi" tipi zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.
Terör saldırısında biri ağır 9 polis yaralandı. Yaralı polisler Yüksekova Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Bölgede teröristlere yönelik operasyon sürüyor.
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