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Hakkari'de terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 13:50 | Son Güncelleme

Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından gerçekleştirilen saldırıda 6 askerin yaralandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesi'ne bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda 1 askerin ağır, 5 askerin hafif yaralandığı aktarılan açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

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Çukurca Hakkari terör saldırısı

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