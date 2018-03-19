Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, dün Çukurca ilçesi Şorti yol kontrol noktasında yapılan uygulamada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Ayrıca aynı gün merkeze bağlı Taşbaşı köyünde de terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen bir şahıs gözaltına alındı.

Her iki olayla ilgili soruşturma sürüyor.