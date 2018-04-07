Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce bazı mahallelere saklanan silah ve mühimmatların bulunması için arama tarama çalışması başlatılacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova ilçe merkezinde 20 Nisan 2016'da sona eren "Şehit Uzman Çavuş Ramazan Gülle" müşterek operasyonu öncesinde ve sırasında, PKK/KCK bölücü terör örgütü mensuplarının, ilçenin birçok yerine mayın, el yapımı patlayıcı, silah ve mühimmat sakladıkları belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu patlayıcı maddelerin 2017 ve 2018 yıllarında yerleşim yerlerinde yaşayan çoğunluğu çocuklar olmak üzere sivil vatandaşların hayatını kaybetmelerine veya yaralanmalarına sebep olması nedeniyle, Valiliğimizin talimatları çerçevesinde 7 Nisan'da Yüksekova ilçesine bağlı Dize, Eskikışla, Mezarlık, Güngör ve Cumhuriyet mahallelerinde uzmanlar ve bomba imha ekipleri tarafından 3 ay süreyle arama tarama faaliyetlerine başlanılacaktır."