Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 2 sığınakta mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Bu kapsamda il merkezine bağlı Oğul Köyü İnek Tepe bölgesinde önceki gün tespit edilen 2 sığınakta arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Aramada, 9 anti-tank roketatar mühimmatı, anti-personel roketatar mühimmatı, 10 roketatar sevk fişeği, 9 el bombası, bin 800 bixi mühimmatı, 750 doçka mühimmatı, doçka namlusu, 2 akü, 500 metre kablo, 3 hilti, 10 hilti ucu, 25 metre havalandırma borusu, havalandırma aspiratörü, 15 ampul, 3 mutfak tüpü, 1 ton pirinç, 4 ton un, 200 kilogram nohut, 200 kilogram mercimek, 200 kilogram kuru fasulye, 100 kilogram tuz ve 60 kilogram çay ele geçirilmiştir. Malzemeler usulüne uygun olay yerinde imha edilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir.”
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