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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:25 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynağına yönelik operasyonda eroin olduğu değerlendirilen bir kilogram uyuşturucu ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eroin olduğu değerlendirilen bir kilogram uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanlığı görevlilerince, PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekova ilçesi Esendere beldesi Merek Tepe Bayrakkaya mevkisinde dün icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde kayalıkların arasına gizlenmiş vaziyette bir kilogram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Ele geçirilen uyuşturucu madde Esendere Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından muhafaza altına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

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eroin Hakkari uyuşturucu Yüksekova

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