Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda Derecik beldesi Eşe Tepe mevkisinde yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetinde 2 yük hayvanı tespit edildi. Hayvanların, kaçak olduğu değerlendirilen 108 litre akaryakıt ve 2 bin paket sigara taşıdığı belirlendi.

Balkayalar Dağı Benan Kapı Üs Bölgesi'nde 7 Mayıs'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde ise 100 HK-33 mühimmatı, 180 bixi mühimmatı,

243 AK-47 kalaşnikof mühimmatı,

el bombası,

akü,

video kayıt cihazı,

kafa kamerası,

2 kamera bataryası ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait kimlik ele geçirildi.

