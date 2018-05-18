Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda mühimmat ile kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34. Hudut Tugay Komutanlığı görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda Derecik beldesi Eşe Tepe mevkisinde yürütülen keşif ve gözetleme faaliyetinde 2 yük hayvanı tespit edildi. Hayvanların, kaçak olduğu değerlendirilen 108 litre akaryakıt ve 2 bin paket sigara taşıdığı belirlendi.
Balkayalar Dağı Benan Kapı Üs Bölgesi'nde 7 Mayıs'ta icra edilen arama tarama faaliyetinde ise 100 HK-33 mühimmatı, 180 bixi mühimmatı,
243 AK-47 kalaşnikof mühimmatı,
el bombası,
akü,
video kayıt cihazı,
kafa kamerası,
2 kamera bataryası ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait kimlik ele geçirildi.
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