Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el telsizi ve uydu telefonu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

İlçenin Onbaşılar köyü Sarıkaya mezrasında boş bir evde arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aramada 2 el telsizi, uydu telefonu, şarj cihazı, sim kart, jeneratör, hilti ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.

