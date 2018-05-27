Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda el telsizi ve uydu telefonu bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
İlçenin Onbaşılar köyü Sarıkaya mezrasında boş bir evde arama yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Aramada 2 el telsizi, uydu telefonu, şarj cihazı, sim kart, jeneratör, hilti ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." denildi.
Telefonunu tamire verdi, hayatının şokunu yaşadı! Böyle sapıklık görülmedi
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Bekir Bozdağ, Yozgat Havaalanı'nın temelinin atılacağı tarihi açıkladı
Arap-Türk İş Adamları Derneği Başkanı Cemalettin Kerim: 'Erdoğan'ı bize ödünç verin' diyorlar
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Nikah işlemleri için evrak gönderen 3 çocuk annesi kadın kabusu yaşadı!
ABD ve Çin karşı karşıya geldi! Operasyon düzenlendi
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum