Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan zanlı yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında yapılan uygulamada 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arama kaydı bulunan şahıs gözaltına alınmıştır. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

