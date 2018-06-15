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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 19:21 | Son Güncelleme

Hakkari'de terörle mücadele

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan kişi yol kontrolleri sırasında yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "14 Haziran'da ilimiz Yüksekova ilçesi Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı Yol Kontrol Noktasında yapılan uygulamada 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan bir şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari PKK/KCK bölücü terör örgütü Yüksekova

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