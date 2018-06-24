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Hakkari'de terörle mücadele

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2018 13:38 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, jeneratör ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda silah, jeneratör ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları Düz Tepe mevkisinde tespit edilen mağarada yapılan aramada 3 kalaşnikof piyade tüfeği, jeneratör, DVD okuyucu ve çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar kararlılıkla sürdürülüyor.

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Hakkari ikiyaka dağları Terörle Mücadele Yüksekova

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