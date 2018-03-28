Hakkari’de

Hakkâri Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Onuncu Köy Tiyatro Topluluğu tarafından 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında "Tersine Dünya" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Atatürk Kültür Merkezinde sahnelenen oyunu; Vali Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı Mehmet Nurullah Karaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum müdürleri ve çok sayıda tiyatro sever izledi. Türk romancısı ve oyun yazarı Orhan Kemal’in yazdığı "Tersine Dünya" adlı tiyatro oyunu izleyenlerin büyük beğenisini kazandı.
Oyunun sonunda Vali Toprak, tiyatro oyuncularını tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.
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