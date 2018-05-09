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Hakkari'de "Uçkun Festivali" düzenlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 19:36 | Son Güncelleme

Birçok hastalığa iyi geldiği belirtilen, ışgın olarak da bilinen bitkinin tanıtılması amacıyla "2. Hakkari Uçkun Festivali" gerçekleştirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valiliği tarafından "2. Hakkari Uçkun Festivali" düzenlendi.

Bağışlı köyünde düzenlenen festival öncesi Vali Cüneyit Orhan Toprak, Sanatçı Aydın Aydın ve protokol üyeleri, Hakkari-Van karayolundaki Yeni Köprü mevkisinde dağlık alana çıkarak doğal ortamda yetişen ve bilimsel olarak "reun ribes" olarak adlandırılan uçkunu inceledi.

Vali Toprak, burada yaptığı açıklamada, ışgın olarak da bilinen uçkunun kökünden koparılmamasını istedi.

Bir bölgedeki uçkunların yüzde 20'sinin toplanması gerektiğini anlatan Toprak, "Aksi halde hızlı bir azalma oluyor. Ülkemizin her köşesindeki vatandaşlarımızı bu çok faydalı bitkiye yönelmelerini ve tüketmelerini tavsiye ediyorum. Hakkari'ye gelirlerse zaten misafirimiz olurlar. İstedikleri kadar ikram edebiliriz." dedi.

Toprak ve berberindekiler daha sonra Bağışlı köyüne geçerek festivale katıldı.

Sanatçı Aydın Aydın festivale katılanlara uçkun dağıttı.

Vali Toprak, burada yaptığı konuşmada, uçkun bitkisine dikkati çekmek ve faydalarını anlatmak için festival düzenlendiğini söyledi.

Sanatçı Aydın'ın çaba ve teşvikleriyle geçen yıl ilkini düzenledikleri festivali her yıl gerçekleştirileceğini ifade eden Toprak, "Hakkari'nin güzel coğrafyası, bize böyle şifalı bitkiler de sunuyor. Bu, yaylalarda yetişen bir bitki. Bin ve 3 bin metre yükseklikte yetişebiliyor. Toprak özelliğinden dolayı da daha çok doğu vilayetlerimizde rastlanıyor. Vatandaşlarımızdan büyük bir talep var. Bence bu çok yerinde bir talep. Bunun tüketilmesi gerekiyor. Lezzeti de çok güzel ayrıca. Kiviyi andırıyor ve bölgemizde de meyve sınıfında yer alıyor." diye konuştu.

Toprak, kentin adını festivallerle duyurmak istediklerini dile getirerek, "Kış sporlarımız, trekking ve kampçılık faaliyetlerimiz var. Bir sürü güzellikle artık inşallah Hakkari Türkiye gündeminde yerini almaktadır." ifadelerini kullandı.

Ardından festival kapsamında halk oyunları gösterisi, uçkun sunumu, en güzel kuzu süsleme ve uçkun yeme yarışmaları düzenlendi.

Yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri, Vali Toprak ve eşi Funda Toprak ile Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık tarafından verildi.

Hakkari Belediyesi Kültür Merkezine bağlı erbane topluluğu gösterisinin ardından Vali Toprak, eşi ve protokol üyeleri, sanatçı Aydın'ın seslendirdiği türküler eşliğinde vatandaşlarla halay çekti.

Festival yöresel yemek ikramının ardından sona erdi.

Festivale Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, kurum müdürleri ve vatandaşlar da katıldı.

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2. uçkun festivali Hakkari vali cüneyit orhan toprak

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