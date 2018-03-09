Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 12 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesindeki polis uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan araçta narkotik köpeğinin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 10 kilogram eroin bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik yürütülen çalışmalarda da Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında durdurulan aracın bagaj kısmına gizlenmiş 2 kilo 250 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 araç sürücüsünün işlemleri sürüyor.