Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 58,5 kilogram eroin ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"14 Mayıs'ta saat 21.50 sıralarında Yüksekova ilçesi Bağdaş köyü kırsal alanında 2 şahıs ile 2 katırın tespit edilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde şahıslar 'dur' ihtarına uymayarak yük hayvanları üzerinde bulunan 4 çuvalı yere bırakıp, arazi şartlarından ve gecenin karanlığından faydalanarak yük hayvanları ile kaçmışlardır. Çuvallarda yapılan incelemede 58,5 kilogram eroin maddesi ele geçirilmiş olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."
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