Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1,5 kilogram afyon sakızı ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
''Yüksekova ilçe merkezindeki PTT kargo taşımacılığı kullanılarak Kanada'ya uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon neticesinde, kargo şubesi içerisinde bulunan şahsın üzerinde ve yanında bulunan karton kutu içerisinde yapılan aramada, 1,5 kilogram uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen afyon sakızı ele geçirilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir. ''
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