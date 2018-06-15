Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de bir aracın lastiklerine gizlenmiş 25,5 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Hakkari-Van karayolunda şüphe üzerine durdurulan aracın lastiklerine gizlenmiş 25,5 kilogram eroin ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

