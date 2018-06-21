Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 43 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü köyü Duraklı mezrasında bir kişinin ikamet adresinde yapılan aramada 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiştir. 7 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

