HABER

Hakkari'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

Yüksekova ilçesinde 43 kilo 600 gram eroin ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 43 kilo 600 gram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Güçlü köyü Duraklı mezrasında bir kişinin ikamet adresinde yapılan aramada 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmiştir. 7 kişi gözaltına alınmış olup, konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Batman'da SP adayının çabası ile iki aileyi barıştırıldıBatman'da SP adayının çabası ile iki aileyi barıştırıldı
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı? PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eroin Hakkari uyuşturucu operasyonu Yüksekova

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

YÖK'ten araştırma yapacak lisansüstü öğrencilere burs fırsatı

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Aleyna'ya çifte koruma! Uyuşturucu konusunda net!

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Büyük Birlik Partili (BBP) Hakkı Öznur'dan Cumhur İttifakı'nda kriz yaratacak çıkış: Erdoğan’a oy vermeyeceğiz

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Seçime 3 gün kala 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

PKK'nın sözde yöneticileri Murat Karayılan ve Cemil Bayık yakalandı mı?

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

AK Parti Muğla 1. Sıra Milletvekili adayı Mehmet Yavuz Demir'den vatandaşa ağır hakaretler

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Özlem Öğretmen'in kahreden sonu!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji'den Ankara için son dakika şiddetli yağış uyarısı!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Mustafa Destici'den sürpriz öneri

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

Kayıp Leyla'yla ilgili son dakika gelişme! İhbar asılsız çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.