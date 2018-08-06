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Hakkari'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.08.2018 01:50 | Son Güncelleme

Yangında 4 büfe kullanılamaz hale geldi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de çıkan yangında içerisinde giyim eşyası ve gıda maddelerinin bulunduğu 4 büfe kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Hastane Caddesi Merzan Mahallesi'nde yan yana bulunan, içerisinde giyim eşyası ve gıda malzemeleri olan büfelerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Toplumsal Olaylara Müdahale Araçlarının (TOMA) da yardımı ile yangın, yaklaşık bir saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

Yangında 4 büfe ve içerisinde bulunan malzemeler kullanılamaz hale geldi.

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