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Hakkari'de yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 00:31 | Son Güncelleme

Hakkari'de yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk öldü

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, yerde bulduğu cisim elinde patlayan çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Güngör Mahallesi'nde evinin yakınındaki boş arazide oynayan 10 yaşındaki Berat Oktay'ın bulduğu cisim elinde infilak etti.

Yaralanan Oktay, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Berat Oktay, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mahmut Kaşıkçı, AA muhabirine, olayla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

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Hakkari Van Yüksekova

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