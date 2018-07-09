Hakkari'deki biyolojik çeşitlilik kayıt altına alınıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de biyolojik çeşitliliğin tespiti için uzman ekiplerce çalışma başlatıldı.

Kent merkezine bağlı bazı köylerde arazi çalışması yürüten ekipler, Hakkari'nin biyolojik çeşitliliğini kayıt altına almak için çalışıyor.

Orman ve Su İşleri Müdürü Necmettin Yılmaz, yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uygulanan "Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi" kapsamında, ilin biyolojik çeşitliliğinin tespit edilerek detaylı bir envanter çıkarılması için çalışmalara başlandığını söyledi.

Önümüzdeki yılın kasım ayına kadar arazi çalışmalarına devam edileceğini kaydeden Yılmaz, "2018-2019 döneminde tamamlanması planlanan proje kapsamında saha çalışmalarına başlanmıştır. Hakkari'nin tüm yüz ölçümü içinde, Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme işi, Hakkari Orman ve Su İşleri İl Şube Müdürlüğü kontrolünde arazi çalışmaları başlamış ve proje sonunda ilimizin biyolojik çeşitlilik envanteri tamamlanmış olacaktır." dedi.

Uzman ekiplerce Otluca, Durankaya, Kaval, Üzümcü, Geçimli, Geçitli, Taşbaşı, Üzümlü, Çığlı, Kamışlı, Yüksekova Nehil Sazlığı, Yeşiltaş, Korgan Öveç, Boğazköy ve Şemdinli civarındaki çeşitli ekosistemlerde başlatılan 45 günlük arazi çalışmasının yedinci gününün tamamlandığını sözlerine ekleyen Yılmaz, "Bundan sonra planlanan zamanlarda arazi çalışmalarına devam edilecektir. Önümüzdeki haftalarda bitki ve böcek çalışmalarına da başlayacağız. Bu arazi çalışmaları kapsamında tespit edilen türlerin, Hakkari ve Türkiye için oldukça önemli bulgular olduğu görülmektedir." diye konuştu.

