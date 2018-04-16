Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 9'u tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Bazı tutuksuz sanıklar ile yakınları ve sanık avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan bazı sanıklar, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütüne üye olmadıklarını, darbe girişimini desteklemediklerini ileri sürdü.

Mahkeme heyeti, duruşmaya 18 Nisan Çarşamba devam edilmek üzere ara verdi.

İddianamede, Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri gerekçesiyle aralarında Otal'ın da bulunduğu 32 sanık hakkında,"Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen hapis cezalarına çarptırılmaları talep edilmişti.