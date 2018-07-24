Hakkari'deki darbe girişimi davası

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla, aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 7'si tutuklu 32 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Hakkari 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu yargılanan Otal ve diğer 6 sanık bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Savunma yapan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Bir sonraki celse 22 Ekim'de yapılacak.
FETÖ/PDY'nin darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla, aralarında eski Dağ ve Komando Tugay Komutanı tuğgeneral Ahmet Otal'ın da bulunduğu 32 sanığın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından 10 yıldan 3'er kez ağırlaştırılmış müebbete kadar değişen sürelerle hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor.
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