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Hakkari'deki darbe girişimine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 20:28 | Son Güncelleme

Hakkari'de FETÖ'nün darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu 1'i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine destek verdikleri iddiasıyla haklarında dava açılan, aralarında eski Yüksekova 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Halil İbrahim Ergin'in de bulunduğu 1’i tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Sanıkların savunmalarını dinleyen mahkeme, E.D'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanıklar hakkında, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "TBMM'yi ortadan kaldırma veya görevini engellemeye teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından dava açılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
darbe girişimi davası Hakkari

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