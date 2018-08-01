Hakkari'deki hain terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ve 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende Karakaya ve bebeğinin Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Anne Karakaya ve bebeğinin tabutu, asker ve polislerce omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulup, memleketlerine uğurlanmak üzere Yüksekova ilçesine gönderildi.

Törene Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Umut Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP İl Başkanı Fatih Özbek, ailenin yakınları, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Hakkari'deki törenin ardından Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na getirilen Karakaya ve bebeği için saygı duruşunda bulunuldu.