Hakkari'deki hain terör saldırısı

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksekova'daki terör saldırısıyla ilgili, "Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." açıklaması yaptı.

Gül, twitter gönderisinde, "Hakkari Yüksekova’da terör saldırısı sonucu şehit edilen kahraman subayımızın eşi Nurcan Karakaya ve minik yavrusuna Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." ifadelerine yer verdi.

