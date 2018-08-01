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Hakkari'deki hain terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2018 18:48 | Son Güncelleme

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: - "Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar"

İSTANBUL (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Yüksekova'daki terör saldırısıyla ilgili, "Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." açıklaması yaptı.

Gül, twitter gönderisinde, "Hakkari Yüksekova’da terör saldırısı sonucu şehit edilen kahraman subayımızın eşi Nurcan Karakaya ve minik yavrusuna Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Umarım bu cinayet içeride ve dışarıda PKK’ya hala sempatiyle bakanların gözünü açar." ifadelerine yer verdi.

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