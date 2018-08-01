Hakkari'deki hain terör saldırısı

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Yüksekova'daki terör saldırısıyla ilgili, "11 aylık masum bir bebeğin canına kastedecek kadar gözü dönmüş terörist katillerin esas amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmektir ama biz bu hainlerin tuzağına asla düşmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Arslan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nurcan Karakaya ile 11 aylık oğlu Mustafa Bedirhan Karakaya'nın şehit olduğu hain saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Devletin bekasına, milletin geleceğine ve ülkenin bütünlüğüne yönelik hain terör saldırılarının bir yenisinin Hakkari Yüksekova'da yaşandığını belirten Arslan, "Bu hain saldırıyı gerçekleştiren gözü dönmüş terörist katiller, masum sivilleri hedef almış, çiçeği burnunda bir anneye ve henüz 11 aylık bebeğinin canına kıymışlardır." ifadesini kullandı.
Arslan, şunları kaydetti:
"11 aylık masum bir bebeğin canına kastedecek kadar gözü dönmüş terörist katillerin esas amaçları toplumsal bütünlüğümüzü, birliğimizi, dayanışmamızı tahrip etmektir ama biz bu hainlerin tuzağına asla düşmeyeceğiz. Terörün amacına ulaşmasına izin vermeyeceğiz, pes etmeyeceğiz, hedeflerine ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz. Terörle olan mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi herkesin apaçık bilmesini istiyoruz. Masum bir anneye ve henüz 11 aylık bebeğine yönelik olarak gerçekleştirilen bu hain saldırıyı bir kez daha lanetliyor, teröristlerin bir an önce yakalanarak gerekli cezaya çarptırılmasını temenni ediyoruz."
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