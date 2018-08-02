Hakkari'deki hain terör saldırısı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için Bartın'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Vatandaşlar, PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası şehit olan asker eşi ve bebeği için gıyabi cenaze namazı kılmak üzere Hükümet Caddesi'ndeki Arap Camisi önünde bir araya geldi.

Bartın Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Ekrem Altınok, burada yaptığı açıklama, şehit ve gazi aileleri olarak parlamentoda PKK destekçisi bir parti istemediklerini söyledi.

Türk milletinin, terör destekçilerine yaptıkları hainliğin karşılığını en iyi şekilde vereceğini belirten Altınok, "Bu milletin kahraman evlatları ve aileleri gökteki yıldız, yerdeki kum taneleri kadar çoktur. Türk milletinde kahramanlıklar ve kahramanlar asla bitmez. Bizler, kahramanlığın tarihini yazan bir milletiniz. Buradan Hakkari'deki kahramanlara sesleniyorum; ey Peygamberin müjdesine nail olmuş asker, sen ki bedrin aslanı sen ki Medine'nin muhafızı, sen ki El Bab'da, Afrin'de kahraman ey şanlı asker, gazan daima gaza olsun. Çanakkale Boğazı geçilmez sen varken. Ezan dinmez, bayrak inmez. Sanadır seslenişimiz, yalnız değilsin. Bebek katillerini, anne katillerini lanetliyoruz. Katiller için idam istiyoruz. Bugüne kadar vatanı için canını veren tüm kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar diliyorum. Yaralanan gazilerimize de acil şifalar diliyoruz." diye konuştu.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz ve vatandaşların katılımıyla şehit asker eşi Nurcan ve 11 aylık bebeği Bedirhan Mustafa Karakaya için gıyabi cenaze namazı kılındı.

