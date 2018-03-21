Hakkari’deki okullar şimdi daha güvenli

Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından değişik okullarda düzenlenen yangın eğitimi ve ilkyardım kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, Hakkari Belediyesi İtfaiye Müdürü Bülent Keskin, Sivil Savunma Uzmanı Oktay Kızılkaya, itfaiye ve sağlık ekipleriyle kursiyerler katıldı. Burada konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, İş Sağlığı Güvenliği Kanununa göre okullarda mutlaka yangın eğitmeni ve ilkyardımcı bulundurulması gerektiğini söyledi. Durgun, "Milli Eğitim Müdürlüğü olarak eğitim merkezimizde personelimizi belirli bir program dâhilinde kurslardan geçiriyor ve başarılı olanlara sertifikalarını veriyoruz. Düzenlediğimiz ve düzenleyeceğimiz kurslara, kursiyer olarak katılan yönetici, öğretmen ve personellerden başarılı olanlar arasından her okulumuzda en az iki yangın eğitmeni ve ilkyardımcı görevlendirilecek ve bunlar kendi çalıştıkları okulların eğitmenleri olacaklardır. Bu kursların sonunda olası bir kazada ilk müdahaleyi yine her okulun kendi eğitmeni yapacak ve yaşanabilecek olumsuzlukların zararlarını en aza indirmeye yardımcı olacaklardır. Nasıl ki ‘Beyaz Bayrak’ projesi ile okullarımız yarışarak ödül kazanmaya çalışıyorsa, artık bize ait bir proje olan ‘Güvenli Okul’ projesi ile ‘Güvenli Okul’ ödülünü almak için de yarışacaklardır" dedi.

Sivil Savunma Uzmanı Oktay Kızılkaya’nın da bir konuşma yapmasının ardından başarılı olan ilk kursiyerler, sertifikalarını aldılar.