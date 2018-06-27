Hakkari'deki Sat Buzul Göllerinde festival yapılacak

CİSAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Adıyaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hakkari'nin yer altı ve yer üstü kaynakları bakımından zengin olduğunu söyledi.

Yerli ve yabancı yaklaşık 150 doğaseverin katılacağı festivalde trekking, yamaç paraşütü, kano, yüzme ve dağ bisikleti gibi etkinlikler yer alacak, katılımcılara yöresel yemekler ikram edilecek.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (CİSAD) tarafından havaların ısınmasıyla Cilo Dağı'ndaki Sat Buzul Göllerinde düzenlenecek festival için hazırlıklar tamamlandı.

Yüksekova'da güvenlik güçlerince özellikle son zamanlarda yürütülen başarılı operasyonlarla terörden temizlenen yayla ve doğal güzelliklerin bulunduğu alanlar, uzun bir aradan sonra ziyaretçilere açılıyor.

Bölgede önemli derecede turizm potansiyeli bulunduğunu anlatan Adıyaman, "Üç gün sürecek festivalde birçok renkli etkinlik düzenleyeceğiz. Amacımız bölgenin sahip olduğu ekoturizmi aktif hale getirmektir." dedi.

Adıyaman, yapılacak tanıtımlarla doğaseverlerin rotasını bölgeye çevirmek istediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Etkinliğimizin ilk gününde göl kenarında kamp çadırlarımızı kuracağız. Yurt içi ve yurt dışından katılımın olacağı etkinlikte çeşitli doğa sporları düzenleyeceğiz. Hava koşulları iyi olursa yamaç paraşütü yapacağız. Dünyanın en güzel dağ silsilesi Hakkari'de yer alıyor. Doğa turizminin canlandırılmasıyla hem kent ekonomisi hem de ülke ekonomisine çok iyi katkı sağlanabilir. Amacımız buradaki doğal güzellikleri ortaya çıkarmak ve doğaseverleri bu bölgeye çekmek. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Renkli ve güzel bir etkinlik olacak."

