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Hakkari'deki tarihi medrese halkın kullanımına açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2018 11:35 | Son Güncelleme

Hakkari'de, Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edilen Meydan Medresesi'nin restorasyon ve çevre düzenlemesinin ardından turizme kazandırılması ve halkın kullanımına açılması amaçlanıyor - İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu: - "Çevre düzenlemesi yapılacak medrese, etrafında kafeterya, kültür evi ve içerisinde İslam sergisi gibi bölümlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak" - Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Adıyaman: - "Üniversitemizin istimlak ettiği alanla birlikte medrese 4 bin 300 metrekarelik bir alana kavuşacak ve bu alan içinde Hakkari Kültür Evi kurulacak. Kültür evinde sergi salonu ve kafeterya bulunacak. Buraya gezmeye gelen vatandaşların oturup zamanlarını geçirmeleri sağlanacak"

HAKKARİ (AA) - HİKMET TEMEŞ - Hakkari'de, Osmanlı Devleti döneminde inşa edilen 317 yıllık geçmişe sahip Meydan Medresesi, 2 milyon 300 bin liralık proje ile ayağa kaldırılacak.

Biçer Mahallesi'nde 1700-1701 yıllarında dönemin Hakkari bölgesinin yöneticisi İzzeddin oğlu İbrahim Bey tarafından yaptırılan tarihi Meydan Medresesinde, Vakıflar Genel Müdürlüğünce 1984 yılında onarım çalışması gerçekleştirildi.

Kentin sembolü olarak nitelendirilen iki katlı medresenin alanının genişletilmesi ve çevresinin yeniden düzenlenmesi için Hakkari Üniversitesince proje hazırlandı.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca da (DAKA) desteklenen ve 2 milyon 300 bin liraya mal olması beklenen proje kapsamında medresenin çevresindeki eski yapılar kaldırılarak, yerine yeni binaların yapılması için çalışma başlatıldı.

Medresenin alanı etrafındaki arazilerin istimlak edilmesi ile 4 bin 300 metrekareye çıkarılırken, yeni oluşturulan alanda kentin kültürünü yansıtacak ve içinde kafeterya, sergi salonu gibi bölümlerin yer alacağı iki katlı kültür evi yapılacak.

- "Anıtsal bir özellik taşıyor"

İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yürütülen çalışmaların medrese için önemli olduğunu söyledi.

Kültür varlıklarının korunması için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Vali Cüneyit Orhan Toprak'ın destekleri sayesinde önemli bir mesafe katettiklerini anlatan Ağacanoğlu, "Osmanlı'nın son döneminde yapılmış ve anıtsal bir özelik taşıyan mimarı yapımız şu an halen ayakta. Meydan Medresesi'ni 2015 yılında Hakkari Üniversitesine tahsis ettik. Çevre düzenlemesi yapılacak medrese, etrafında kafeterya, kültür evi ve içerisinde İslam sergisi gibi bölümlerin yer alacağı bir yapıya kavuşacak inşallah." dedi.

"Bizler çok asil bir medeniyetin evlatlarıyız, ecdadımız uzun bir süre dünyaya hükmetmiştir" diyen Ağacanoğlu, "Biz de ecdadımızın vefasına yakışır bir şekilde bu mirasa sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu çalışmalar gerçekleştirilirken yöre halkının ve sivil toplum kuruluşlarımızın desteği ile Hakkari inşallah tarihte bulunduğu kendi öz kimliği ile yeniden buluşacak ve gerek kültürü ile gerek tarihi ile gerekse de turizmi ile bölgesine hitap edecek bir konuma erişecektir." ifadelerini kullandı.

- "Medrese halkın kullanımına açılacak"

Hakkari Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Proje Koordinatörü Murat Adıyaman da medresenin proje sayesinde halkın kullanımına açılacağını ifade etti.

Medrese içinde bulunan mescitlerden birinin eskiden kullanıldığı şekle dönüştürülerek sergi amaçlı faydalanılacağını aktaran Adıyaman, şunları kaydetti:

"Sınıflardan ikisi Hakkari el yazmaları ve arşiv kütüphanesi olarak araştırmacıların hizmetine sunulacak. Yine sınıflardan biri Seyyid Taha İslami Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak kullanılacak. Üniversitemizin istimlak ettiği alanla birlikte medrese 4 bin 300 metrekarelik bir alana kavuşacak ve bu alan içinde Hakkari Kültür Evi kurulacak. Kültür evinde sergi salonu ve kafeterya bulunacak. Buraya gezmeye gelen vatandaşların oturup zamanlarını geçirmeleri sağlanacak. Alanın etrafına tarihi dokuya uygun nişli taş duvar yapılacak. 34 nişin bulunacağı taş duvar Hakkari mirlerini temsil edecek."

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Hakkari Meydan Medresi Restorasyon turizm

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