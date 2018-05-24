Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.
İlçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.
Aralarında akrabalık bağı bulunan şehitler Ayhan ve Adil Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.
Şehitlerin naaşları silah arkadaşlarınca omuzlanarak helikoptere konulduktan sonra Şemdinli ilçesine uğurlandı.
Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
\
- Şemdinli
Şehit güvenlik korucuları için Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında da tören düzenlendi. Buradaki törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkmen, Tümgeneral Tokel, Tuğgeneral Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, kurum temsilcileri katıldı.
Törenin ardından şehitler Ayhan ve Adil Özer'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kayalar köyüne uğurlandı.
Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj
ABD’den Türk şirketleri ve bir Türk vatandaşına yaptırım
Meral Akşener aldığı duyumu açıkladı: Konya Organize Sanayi'de kriz nedeniyle 935 işçi işten atıldı
Ahmet Maranki hakkında soruşturma başlatıldı!
Dünya merakla bekliyordu! Trump-Kim zirvesi iptal oldu!
WhatsApp kullanıcılarını şoke eden hata! Artık engellediğiniz kullanıcılar...
Erdoğan açıkladı! AK Parti seçim beyannamesinde flaş cemevi sürprizi
Her şey bu kareyle başlamıştı! Her satırı ilginç
Beyni dışarıda doğdu! Şimdi ise...
Yıllar sonra şok gerçeği öğrendi! 'Anne dediğin teyzen, teyze dediğin annendi’
Tosunun eşinin ifadesi ortaya çıktı! 'Aldatıldım'
Instagram'da yeni dönem! Merak edilen özellik geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum