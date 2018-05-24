Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki terör saldırısında şehit olan 2 güvenlik korucusu için tören düzenlendi.

İlçenin Yukarı Kayalar mezrası Kırçimenlik Üs bölgesine güvenlik korucularını taşıyan aracın geçişi esnasında PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucuları Ayhan ve Adil Özer için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Aralarında akrabalık bağı bulunan şehitler Ayhan ve Adil Özer'in Türk bayrağına sarılı naaşları alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu ve dua edildi.

Şehitlerin naaşları silah arkadaşlarınca omuzlanarak helikoptere konulduktan sonra Şemdinli ilçesine uğurlandı.

Törene, Vali Cüneyit Orhan Toprak, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

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- Şemdinli

Şehit güvenlik korucuları için Şemdinli 34. Hudut Tugay Komutanlığında da tören düzenlendi. Buradaki törene Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Muhammet Fuat Türkmen, Tümgeneral Tokel, Tuğgeneral Korkmaz, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kanyer, kurum temsilcileri katıldı.

Törenin ardından şehitler Ayhan ve Adil Özer'in cenazeleri, defnedilmek üzere Kayalar köyüne uğurlandı.

