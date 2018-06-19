Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce askeri konvoya düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 6 askeri tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.
Vali Toprak, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile ilçenin Köprülü mevkisinde askeri konvoyun geçişi esnasında bölücü terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı sonucu yaralanan askerleri tedavi gördükleri Hakkari Devlet Hastanesi'nde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
Vali Toprak, askerlerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara ve Başhekim Op. Dr. Akay Edizsoy'dan bilgi aldı.
Vali Toprak ve beraberindekiler, hastanede tedavi gören vatandaşlara da geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
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