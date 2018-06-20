HABER

Hakkari'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 17:08 | Son Güncelleme

Şehit piyade er Orhan Faruk Baytekin'in Balıkesir'deki babaevine şehadet haberi ulaştı

BALIKESİR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı soncu şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin'in Balıkesir'deki baba ocağına şehadet haberi verildi.

Şehidin Toygar Mahallesi Ketenci Sokak'taki baba ocağına gelen Merkez Karesi ilçe Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Refika Taş, anne Kadriye ve baba Zeki Baytekin'e şehadet haberini iletti. Haberin verilmesiyle babaevine Türk bayrağı asıldı.

Baytekin ailesi, evin önünde taziyeleri kabul etti, sokakta Kur'an-ı Kerim okundu.

Cenazesi yarın öğle vakti Zağnos Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek Baytekin'in bir erkek kardeşi olduğu ve tezkeresine 35 gün kaldığı öğrenildi.

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli piyade er Orhan Faruk Baytekin (22), teröristlerin saat 10.30 sularında Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik roketli saldırısında şehit düşmüştü.

PARTNERBaba-kız günüBaba-kız günü
Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısıTerörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı
Fotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulunduFotoğraflar// MHP Genel Başkan Yardımcısı Adan Fatih'te esnaf ziyaretinde bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir Orhan Faruk Baytekin şehit

En Çok Okunan Haberler

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Çocuklar Duymasın oyuncularını üzen ölüm!

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Muharrem İnce'den 24 Haziran açıklaması: Olağanüstü bir dip dalgası var

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Hakkari'den kahreden şehit haberi!

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

Mahkeme kabul etti! Ajda Pekkan'a zina şoku

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

24 Haziran'a günler kala Cumhur İttifakı'nda göçmen krizi! MHP Milletvekili Saffet Sancaklı'dan AK Partili Akyol'a sert tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
24 Haziran seçimlerine günler kala sosyal medyayı sarsan olay! Belçika'da bir oy verme skandalı daha!

24 Haziran seçimlerine günler kala sosyal medyayı sarsan olay! Belçika'da bir oy verme skandalı daha!

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 20 Haziran: Çekiliş heyecanı bu akşam (MPİ canlı çekiliş)

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

Abdülmetin Balkanlıoğlu hayatını kaybetti!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

TSK birlikleri Menbiç sınırında devriyeleri sıklaştırdı! Cerablus'ta bombalı saldırı alarmı!

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Terörist başı Murat Karayılan'dan 'HDP'ye oy verin' çağrısı

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.