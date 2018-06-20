Hakkari'deki terör saldırısı

BALIKESİR (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütünün saldırısı soncu şehit olan piyade er Orhan Faruk Baytekin'in Balıkesir'deki baba ocağına şehadet haberi verildi.

Şehidin Toygar Mahallesi Ketenci Sokak'taki baba ocağına gelen Merkez Karesi ilçe Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Refika Taş, anne Kadriye ve baba Zeki Baytekin'e şehadet haberini iletti. Haberin verilmesiyle babaevine Türk bayrağı asıldı.

Baytekin ailesi, evin önünde taziyeleri kabul etti, sokakta Kur'an-ı Kerim okundu.

Cenazesi yarın öğle vakti Zağnos Paşa Camisi'nde kılınacak namazın ardından şehitliğe defnedilecek Baytekin'in bir erkek kardeşi olduğu ve tezkeresine 35 gün kaldığı öğrenildi.

Hakkari 2. Hudut Tugay Komutanlığında görevli piyade er Orhan Faruk Baytekin (22), teröristlerin saat 10.30 sularında Çukurca ilçesine bağlı Uzundere köyü Harkabirim Tepe Üs Bölgesinden inen askeri araçlara yönelik roketli saldırısında şehit düşmüştü.

