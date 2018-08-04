Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz için tören düzenlendi.
Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende, şehit Yılmaz'ın Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.
Saygı duruşunun ardından şehidin özgeçmişi okundu ve dua edildi.
Silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konulan şehidin naaşı, memleketi Gaziantep'e uğurlanmak üzere Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü.
Şehit cenazesinin uğurlanmasından sonra silah arkadaşları tarafından "Kahramanlık Marşı" okunarak tekbir getirildi.
Törene, Vali Yardımcıları Bekir Abacı ve Mehmet Nurullah Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür ile kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.
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