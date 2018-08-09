Hakkari'deki terör saldırısı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Güven Dağı Üs Bölgesine bölücü terör örgütü mensuplarınca sınırın Irak tarafından düzenlenen havanlı saldırı sonucu yaralanan 6 askerden birinin, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, konuyla ilgili adli tahkikatın devam ettiği kaydedildi.

