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Hakkari'deki terör saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 18:32 | Son Güncelleme

Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan sözleşmeli er Ömer Güç'ün naaşı, törenle memleketine uğurlandı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan piyade sözleşmeli er Ömer Güç için tören düzenlendi.

Dağ ve Komando Tugay Komutanlığındaki törende şehit Güç'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, alana getirildi.

Saygı duruşunun ardından şehidin öz geçmişi okundu ve dua edildi.

Şehidin tabutu, silah arkadaşları tarafından omuzlanarak tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu, ardından Güç'ün naaşı memleketi Ağrı'ya uğurlandı.

Törene Vali Yardımcıları Mehmet Nurullah Karaman ve Bekir Abacı, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, asker ve polisler katıldı.

Çukurca ilçesinde Güven Dağı Üs Bölgesi'ne PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından havanlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 1'i ağır 6 asker yaralanmıştı.

Ağır yaralı asker Ömer Güç, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Çukurca Hakkari şehit terör saldırısı tören

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