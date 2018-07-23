HABER

Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 18:49 | Son Güncelleme

VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaşar KAPLAN / HAKKARİ, (DHA)- VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi.

Olay dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-----------------------------
-Gelen araçlardan görüntü
-Toprak kaymasından görüntü

PARTNERUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadınUzay yolculuğuna adını kazıyan 18 kadın
Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi (2)Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi (2)
GÜNCELLEME - Manisa'da orman yangınıGÜNCELLEME - Manisa'da orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Son dakika! Ankara'da korkutan patlama sesi! Sebebi belli oldu

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Bedelli askerlikte gün sayısı değişti, sosyal medya kullanıcılarından tepki gecikmedi

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Muazzez Ersoy'un Adnan Oktar'dan aldığı para ortaya çıktı

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SGK'dan açıklama

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Uçakta sapık krizi! Mastürbasyon anları böyle görüntülendi!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan bakan yardımcıları belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

CHP'de Olağanüstü Kurultay için toplanan güncel imza sayısı kaç oldu? Gaye Usluer son rakamı verdi!

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Bedelli askerlik teklifinde ilk madde kabul edildi

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Acı haberi TSK verdi! Hakkari'de EYP'ye basarak yaralanan Er Fatih Ercan şehit oldu!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Bursa'da kadın sürücü eğitmeni ile halk otobüsü şoförü birbirine girdi! Kavga anı kameralara yansıdı!

Masaj salonlarına polis baskını!

Masaj salonlarına polis baskını!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İYİ Partili Aytun Çıray'ın Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine MHP'li İsmet Büyükataman'dan çok sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.