HABER

Hakkari'deki toprak kayması saniye saniye görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2018 23:17 | Son Güncelleme

VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı.

Yaşar KAPLAN / HAKKARİ, (DHA)- VAN- Hakkari karayolunda meydana gelen toprak kayması, sürücülere zor anlar yaşattı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, toprak kayması anı, saniye saniye görüntülendi.

Olay dün Van- Hakkari karayolunun 19. kilometresinde bulunan Kırıkdağ Köyü yakınlarından meydan geldi. Bir anda dağdan kopan kaya parçaları ve toprak yola savrulurken, ortalığı da toz duman kapladı. Yoldan geçen araç sürücülerinin korkuya kapıldığı o anlar, aracıyla yolda seyir halinde olan Emrah Kaplan tarafından saniye saniye görüntülendi. Toprak kaymasıyla birlikte büyük korku yaşadığını belirten Kaplan, "Bir anda toprağın kaydığnı gördük ve ortalık toz duman oldu. Hemen aracı durdurduk. Bu yoldan gelen ve giden araç sürücüleri de büyük panik yaşadı. Şükürler olsun ki herhangi bir can kaybı ve yaralanma olayı yaşanmadı" dedi.

PARTNER'Estetik bir fotoğraf değil''Estetik bir fotoğraf değil'
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!
Nurdağı'ndaki S-200 balistik füze parçasını Tubitak inceleyecekNurdağı'ndaki S-200 balistik füze parçasını Tubitak inceleyecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İstanbul Kadıköy'de polise arkadaşının boğulduğu yeri gösteren Aziz Mertcan Aytaç'ın cesedi 2 hafta sonra aynı yerden çıktı!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray'ın basın toplantısındaki bu anlar tarihe geçer!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Demet Şener'dan olay sözler: Kimse boş konuşmasın!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Real Madrid transferi resmen açıkladı!

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

Bedelli askerlik teklifinde ilk iki madde kabul edildi! Bedelli askerlikte yaş ve ücret kesinleşti

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

AK Parti'den bedelli askerlik için son dakika açıklaması! 28 gün zorunlu hizmet kalkıyor mu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

İstanbul'da dolu ve sağanak yağış ne kadar sürecek? Meteoroloji İstanbul'da 24 Temmuz Salı günü hava durumunun nasıl olacağını açıkladı!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'tan bedelli askerlikten yararlanacaklara müjde!

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Tiflis’ten İstanbul’a giden Türk Hava Yolları'na ait uçağa kuş çarptı, Trabzon'a acil iniş yaptı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Parkta kadını taciz eden sapığa meydan dayağı

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da beklenen dolu yağışı başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

Meral Akşener'in Üsküdar'daki evinin önünde kalabalık gittikçe artıyor! İYİ Partililer nöbet tutmaya başladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.