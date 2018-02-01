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Hakkari'den acı haber: 2 şehit

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 16:53 | Son Güncelleme

Hakkkari'nin Şemdinli ilçesi Ortaklar mevkiindeki üst bölgesine Kuzey Irak tarafından PKK'lı teröristlerce havanlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 asker şehit oldu. 2 asker de yaralandı.

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Ayrıntılar birazdan...

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Hakkari şehit Şemdinli

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