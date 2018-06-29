HABER

Hakkari'den HDP milletvekili seçilen Leyla Güven'in tahliye kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2018 17:31 | Son Güncelleme

24 Haziran'daki seçimde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Hakkari milletvekili seçilen DTK Eş Başkanı Leyla Güven için hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yargılandığı davada verilen tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca itirazda bulunuldu - İtirazı değerlendiren üst mahkeme Güven'in tutukluluk halinin devamına karar verdi

DİYARBAKIR (AA) - Resmi olmayan sonuçlara göre 24 Haziran'da gerçekleştirilen seçimde HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in, tutuklu yargılandığı davada mahkemenin verdiği tahliye kararına Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz üzerine tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşım ile daha önce katıldığı toplantılardaki konuşmalarına ilişkin hakkında 3 ayrı suçtan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle açılan davada yargılaması süren Güven'in avukatının talebi üzerine mahkeme tarafından verilen tahliye kararı üzerine üst mahkemeye itirazda bulunuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığında yapılan itirazı değerlendiren 10. Ağır Ceza Mahkemesi, tahliye kararını kaldırarak, Güven'in tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

24 Haziran'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde resmi olmayan sonuçlara göre HDP'den Hakkari milletvekili seçilen Leyla Güven için avukatı tarafından tahliye talebinde bulunulmuş, talebi değerlendiren mahkeme verdiği ara kararda, mevcut delil durumu, delillerin büyük oranda toplanmış, sanığın üzerine atılı suçun lehine değişme ihtimali ve etki edebileceği delilin bulunmadığını gerekçe göstererek tahliyesine karar vermişti.

- İstenilen ceza

İddianamede, Güven hakkında "silahlı terör örgütünü kurma ve yönetmek", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "2911 sayılı yasaya muhalefet" suçlarından 17 yıl 6 aydan 31 yıl 6 aya kadar hapis cezasına, mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.

Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama ve paylaşımlarına ilişkin soruşturma kapsamında 22 Ocak'ta gözaltına alınan Güven'in, 31 Ocak'ta çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmişti.

PARTNERTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınızTanınmayacak halde! Görünce çok şaşıracaksınız
Uşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdülerUşak'ta görüldüğü öne sürülen boz ayının ayak izini sürdüler
HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandıHDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
10. Ağır Ceza Mahkemesi leyla güven tutukluluk devam

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

Son dakika! Eren Erdem tutuklandı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

CHP'li Gürsel Erol bakın kimin torunu çıktı!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Berk Oktay yine çıplak videosuyla gündemde!

Özgü Namal'ın köy hayatı

Özgü Namal'ın köy hayatı

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

Askerlikte bir dönem sona eriyor! Askere gideceklerle ilgili son dakika gelişmesi

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce gitmeden CHP'den istifa haberi geldi!

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Muharrem İnce, 24 Haziran gecesi neredeydi? Olay yaratacak iddia

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Sinem cinayetinde şok detaylar: İç çamaşırı tersten giydirildi! Sutyeninde sanıkların DNA’sı bulundu

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Son dakika! Eren Erdem gözaltına alındı

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Fatih Portakal canlı yayında Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok sert sözlerle eleştirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Alaattin Çakıcı'nın tehditlerinin ardından Karar gazetesinde Elif Çakır ve Etyen Mahçupyan ile yollar ayrıldı iddiası

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

Bitlis'te 10 teröristin etkisiz hale getirildiği anlar kameraya böyle yansıdı!

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

HDP Milletvekili Leyla Güven tahliye edilmeden yeniden tutuklandı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Muharrem İnce'nin nerede olduğu ortaya çıktı! Seçimden sonraki ilk cuma namazını Marmaris'te kıldı

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Adalet Bakanlığı tarafından inşaatına başlanılan Kütahya Cezaevi'nde sona yaklaşıldı!

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

Üniversiteli genç hayatını kaybetti, festival iptal edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.