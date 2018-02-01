HABER

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ | 01.02.2018 12:16 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Güven Dağı bölgesinde bulunan askerlere yönelik terör örgütü tarafından düzenlenen roketli saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı.

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Malatya nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın ayrı yaşayan babası Yasin Gürhan ve annesi Serpil Canbay’a acı haber verildi.

İlk olarak şehidin Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki anne evine giden askeri görevliler, anneye şehadet haberini duyurdu. Haberin duyulmasının ardından şehidin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehit Miraç Gürhan’ın naaşının yarın Malatya’ya getirileceği ve öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

Ağrı'dan acı haber! 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı
Şehit eşinden yürekleri yakan paylaşım
Afrin operasyonunda kahreden şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Çukurca TSK şehit PKK

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Adnan Oktar'dan Diyanet İşleri Başkanı'na şok cevap!

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan Müge Anlı'da

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Türkiye'nin nüfusu 80 milyonu geçti

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Türkiye yağmur hasadına gitmeli

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Gül Gölge - Murat Saygı çifti boşanıyor!

Okuyucu Yorumları 31 yorum
Oha ya güdümlü füzeyle hem de! Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Başkanlık gelince şehitler bitecek diyenleri de Allaha havale ediyoruz.
Nasılda Başkanlığa bağladın Abd trump yatağına girse Erdoğana bağlıyonuz siz pislikler bitene kadar da bu topraklarda huzur yok ama biteceksiniz....
@eray2476 Haklısın AKP bitene kadar bu ülkeye huzur gelmez.
@mazlumx68 sen şehitlere üzülüyormusun yoksa siyaset malzemesi buradanda çıkarmaya çalışıyorsun yazıklar olsun sen ve senin gibi düşünenlere.
git sen savaş ALLAHI Biliyorsun dine inanmıyorsun BAŞKANLIK gelince terör bitecek diyen erdoğan erdoğan karşıtları erdogan ne söyledimi ertesi gün olsun istiyor. daha başkanlık sistemi oturmadı 2019 seçiminde oluşacak
Hani Referandumda evet çıkınca terör bitecek Türkiye uçacaktı idam gelecekti AB ile ilişkiler son bulacaktı askinda siz degil hep bizi kaldırmışsınız aziz sehitlerin mekanı cennet olsun
o füzeyi birilerinin bi yerinde parlatmak lâzım
Allah belanızı versin inşaAllah. Allah şehadetini kabul etsin.
Şehitlerimize Allah rahmet eylesin.Mekanları cennet olsun.Yaralılarımıza acil şifalar versin.
Bu ülkede koyun suruleri bitmedigi surece hic bir degisiklik olmaz.. sehitler verilir zamla yatar zamla kalkılır kandirildik turkusu soylenir durur
turkıye sınırını 30km gectikj diye koyunları sevındırırsenız zaten her savaslar arasında 30 40km boş arazi oluyor en kral roket 12km menzıllıyken hataya afrınden roket atıldı dersenız 62km uzaktan kendınızıde askeride rezil ettınız 24 saat dedınız 12gun oldu sımdıde 12subat eger bedavadan bu kadar askerın kanına gırdıklerı halde bunlara oy verıorsanız Allah belanızı versın
@humeyra_sutcu_2017 Siyasi tercihin gözünü kör etmiş senin,24 saatte bitirebiliriz siviller olmasa denildi,adam gibi takip et olayları at gözlüğü ile değil.Çok bildiğini zannediyorsun ama hiç bir halt bildiğin yok.
MİTİN TIRLARLA GÖNDERDİĞİ SİLAHLAR OLMASIN BUNLARR
TAYYİPİN MİT TIRLARIYLA GÖNDERDİĞİ FÜZELER Mİ ACABA BUNLAR.....
MİT TIRLARLA SURİYEYE VE IRAĞA SİLAH GÖNDERMİŞTİ..YOKSA O SİLAHLAR MI BUNLARR....
bir gün yine çanakkale gibi büyük bir savaş çıkacak ve bu gün şehid olan aslanlar o gün tekrar ayaklanacak mucizeler tekrarlanacak ve unutma kahpe düşman bayrak dalgalanıp ezan susmayacak. milletimizin hepimizin başı sağolsun. ne mutlu türküm diyene
demekki ne imiş abd verdiği silahlara sahip cıkamıyor stratejik ortağı nato üyesi müttefik türkiyenin askeri abd menşei güdümlü füzelerle şehit ediliyor o zaman abd bunun hesabını vermeli hemde en ağır şekilde yaptırımla
NEDEN TEKNOLOJİ KONUŞMUYOR FÜZEL KALKANLARI YOK MU SINIRDA?NEDEN BENİM GARİBAN ASKERİM ÖLÜYOR?BİRİLERİ SAHTE RAPOR ALIP KEYF YAPARKEN CESUR MEHMETÇİKLER ANA KUZUSU KURDA TESLİM EDİLİYOR? ALLAH RAHMET EYLESİN TEKONOLOJİ ,EKONOMİ KONUŞSUN HOCA CAMİDE ,VAAZİ YETİYOR.
güdümlü füze. NATO envanterinde ki tüm silahlar ellerinde. bı patroitleri eksik. sonrada Ypg pyd bin pkk ile ilgisi yok desinler. Allah kahretsin hepinizi
Allah Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun.
son bölümlerde televizyon dizilerinde seyrettiğimiz seneryolar gerçeğe dönüşmeye başladı.birleşmiş milletlerde ülkelerin katıldığı toplantılarda dile getirilip.bu tip silahları örgütlere sağlayan devlet ve firmalar hakkında gereği yapılmalı.
ABD. silahları veren ve nasıl kullanılacağını bizzat öğreten şeytan amerikaya gereken yapılmalı.
HÜKÜMETE SESLENİYORUM;YAV ALLAHINIZI SEVERSENİZ ELİ SİLAH TUTAN,GÖNÜLLÜ OLAN HERKESE SİLAH ALTINA ALIN...DEVLETİMİZDEN HİÇ BİR ŞEY İSTEMİYORUZ,ŞU İLLETİ BİTİRİP ÖYLE OTURALIM RAHATÇA KOLTUĞUMUZA,BU KAHPELER BİTMEDİKÇE AYDA BİR DE OLSA YILDA BİR DE OLSA HUZURUMUZU KAÇIRACAKLAR,TEK TÜKTE OLSA ÇOOCUKLARIMIZI KAHPECE ŞEHİT EDECEKLER.....ALLAH AŞKINA KÖKÜNDEN KAZINANA KADAR GÖNÜLLÜ OLANLARI VE ELİ SİLAH TUTANLARI ÇAĞIRIN ASKERELİĞE........YETTİ GAYRİ......YA BU VATANI VATANI BİLENLER RAHAT YAŞASIN YADA PİSLİKLERİN VARSA KÖPEKLERİNE KADAR ÖLDÜRELİM
hükümetten bir an önce tepki bekliyoruz. abd teröristlerinin verdiği silahlar ile bize saldırıyör kuduz itler. anında sınır ötesi bombalanmalı içinde hangi devletin iti varsa onlarla beraber gebermeli. yoksa yinemi tısssss olacak???
aılştık artık
füzeleri niçin vermişti abd sahi, daeş için mi , yoksa siz de yediniz mi , sözüm hala abd yi ciddiye alıp dinleyenlere , bu masallara kanmayın artık
BÜYÜK ŞEYTANIN VERDİĞİ SİLAHLAR BUNLAR.İNŞALLAH BİR GÜN BU SİLAHLAR ABD,YE DÖNECEK.NASILKİ ABD VE İSRAİL YARATTIĞI TERÖR ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN VURULDU ZAMANI GELDİĞİNDE KÜRTLERDE VURACAK.NE DEMİŞ ATALARIMIZ..KESER DÖNER SAP DÖNER , GÜN GELİR HESAP DÖNER...
abd nin füzeleri onlar abd üslerine yollamak lazım bu namussuzların füzelerini ...
Hani Referandumda evet çıkınca terör bitecek Türkiyeye idam gelecekti AB ile ilişkiler son bulacaktı aslında siz bizi kandırmadınız, siyasi yalanlara karnımız tok, alıştık yalanlarınıza, siz konuştukça biz gülüyoruz, hani kışın doğal gaz fiatları inecekti, damadın televizyondaki konuşmasını unuttu sanıyosa nız , unutmadık, geçen ay yüzde 40 bu ayda yüzde kırk üzerine artı beş, Biraz salonlarda, meydanlarda topluluk gördünüzmü, yalanlarla, mangalda kül bırakmıyorsunuz.
şimdi yukarıda bazı arkadaşlar atıp tutmuş hep hırsız kötü zalim gösterilmiş ama kimse bu füzeler silahlar zamanında bu adamların eline nasıl geçti geçerken kimler bu işlere göz yumdu diye düşünüp araştıran yok zamanında dogru politikalar üretip dogru adımlar atılsaydı bu olaylara gebe kalmaz ana babalar eşler boynu bükük sabilerde yetim kalmazdı dogruya dogru yanlışa yanlış demeyi ögrenemedigimiz sürece maalesef bu acıları toplum olarak yaşamaya devam edecez şehitlerimize allahtan rahmet ailelerine sabırlar versin rabbim
İşte size ABD'nin teröre desteğinin başlangıcı. Uluslar arası her platformda bu sorgulanmalı ve ilgili mahkemelerde mahkum edilmeli.
Diğer Haberler
Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Hakkari'den acı haber: 2 şehit

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

Erdoğan: Afrin operasyonunda 800 tanesinin işi bitti

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

CHP Genel Merkezi önünde hareketli anlar! Kendini yakmaya çalıştı

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Askere gidecekken cezaevine girdi!

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Öğretmenlere maaş düzenlemesi geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.