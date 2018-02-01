Hakkari'den son dakika kahreden haber! Şehit ve yaralılar var

Irak’ın sıfır noktasında bulunan Çukurca ilçesinin Güven Dağı bölgesindeki askerlere terör örgütü mensuplarınca roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 asker şehit olurken, 5 asker ise yaralandı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkari Devlet Hastanesine getirildi.

Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, bugün saat 10.00 sıralarında bölücü terör örgütü mensuplarınca Güven Dağı’nda bulunan askerlere roket olduğu değerlendirilen silahla saldırı yapıldığını ve 1 piyade sözleşmeli erin şehit olduğunu, 5 personelin ise yaralandığını söyledi.

ŞEHİDİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Malatya nüfusuna kayıtlı 23 yaşındaki Şehit Piyade Sözleşmeli Er Miraç Gürhan’ın ayrı yaşayan babası Yasin Gürhan ve annesi Serpil Canbay’a acı haber verildi.

İlk olarak şehidin Zafer Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi'ndeki anne evine giden askeri görevliler, anneye şehadet haberini duyurdu. Haberin duyulmasının ardından şehidin oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı. Şehit Miraç Gürhan’ın naaşının yarın Malatya’ya getirileceği ve öğle namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

İHA