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Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 18:51 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girerek 1'inci Lige yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendilerine destek veren Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyareti

Behçet DALMAZ / VAN,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girerek 1'inci Lige yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendilerine destek veren Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligine yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol takımı futbolcuları, sezon boyunca kendilerine her türlü destekte bulunan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret edip, teşekkür etti. Tuğgeneral Özfidan ve komutanlar, teşekkür ziyaretine gelen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nı alkışlarla karşılayıp, pasta sürprizi yaptı.
Tuğgegeneral Özfidan, 1'inci Lig'e yükselen kadın takımının bu başarısını, pasta keserek kutladı. Kadın futbolcular, Tuğgeneral Özfidan ve diğer komutanlarla el ele tutuşup hatıra fotoğraf çektirdi. Özfidan, Hakkarigücü Kadın Futbol takımının 1'inci Lige yükselmesinin gurur verici olduğunu, bu başarıın futbola meraklı diğer kızlara da örnek olacağını söyledi.
(FOTOĞRAFLI)

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyaretiHakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyaretiHakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyaretiHakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyareti

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