Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'ndan Tuğgeneral Özfidan'a teşekkür ziyareti

Behçet DALMAZ / VAN,(DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girerek 1'inci Lige yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, kendilerine destek veren Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret ederek katkılarından dolayı teşekkür etti.
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1'inci Ligine yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol takımı futbolcuları, sezon boyunca kendilerine her türlü destekte bulunan Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan'ı makamında ziyaret edip, teşekkür etti. Tuğgeneral Özfidan ve komutanlar, teşekkür ziyaretine gelen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı'nı alkışlarla karşılayıp, pasta sürprizi yaptı.
Tuğgegeneral Özfidan, 1'inci Lig'e yükselen kadın takımının bu başarısını, pasta keserek kutladı. Kadın futbolcular, Tuğgeneral Özfidan ve diğer komutanlarla el ele tutuşup hatıra fotoğraf çektirdi. Özfidan, Hakkarigücü Kadın Futbol takımının 1'inci Lige yükselmesinin gurur verici olduğunu, bu başarıın futbola meraklı diğer kızlara da örnek olacağını söyledi.
(FOTOĞRAFLI)
Hepimizi kandırıyorlar: WhatsApp kullanıcılarına büyük tuzak!
ABD'li 66 senatör Erdoğan'a mektup gönderdi, 'yaptırım' isteyenler var
Meclis'ten 24 Haziran erken seçimi kararı
Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet hodri meydan dedi işte hodri meydan
Sabiha Gökçen'de 23 Nisan yoğunluğu! Uyarı geldi
Zina yaptı deyip sokak ortasında kırbaçladılar!
Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Okuyucu Yorumları 0 yorum