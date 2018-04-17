Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının 1'inci Lig sevinci

Mehmet ÖZKAN / HAKKARİ,(DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 2'inci Ligi'nde yapılan Playy-Off maçlarında, ilk ikiye girmeyi başaran Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, 1'inci Lig'e yükseldi. Hakkari'ye gelen kadın futbol takımının futbolcuları, kent merkezinde sevinç turları attı.

TFF Kadınlar Futbol Ligi 2'inci Lig'de mücadele eden Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, Nevşehir ve Malatya'da yapılan Playy-Off müsabakalarında ilk iki takım arasında kalarak 1'inci Lige çıkmayı başardı. 1'inci Lig'e yükselen Hakkarigücü Kadın Futbol Takımının futbolcuları, Hakkari'ye girişlerinde sevinç gösterileri arasında karşılandı. Kadın futbolcuları, vatandaşlar tebrik ederek alkışlarla karşıladı. Futbolcular, yeni Valilik binası önünde hatıra fotoğraf çekerken, bugüne kadar kendilerine her türlü maddi ve manevi destekte bulunan Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak'a teşekkür etti.