Hakkarililer Mehmetçik'in bayramını kutladı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de vatandaşlar karakolda ziyaret ettiği Mehmetçik'in bayramını kutladı.

Kent merkezine 45 kilometre uzaklıktaki Yeniköprü Jandarma Karakol Komutanlığı çevresindeki köylerde yaşayanlar, davul zurna eşliğinde karakolu ziyaret etti.

Vatandaşlar kendilerini karşılayan Mehmetçik'in bayramını kutladı, kendilerine tandır ekmeği ve tatlı ikram etti. Askerler de vatandaşlara şeker ve kolonya sundu.

Mehmetçik ve vatandaşlar daha sonra halay çekip misket havası oynadı.

Bağışlı Köyü Muhtarı Selahattin Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu köylerde yaşayanlarla karakola gelerek Mehmetçik'in bayramını kutladıklarını söyledi.

Bu ziyaretleri yıllardır sürdürdüklerini belirten Aydın, kendilerinden sonra gelecek nesillerin de bu geleneği yaşatmasını istedi.

Vatandaşlardan Tefik Kaya da askeriyle, köylüsüyle, şehirlisiyle herkesin kardeş olduğunu, ekmeklerini her zaman Mehmetçik'le paylaşacaklarını dile getirdi.

Karakol Komutanı Başçavuş Eşref Kaplankara, ziyaretten duyduğu memnuniyeti aktararak, bu bayram da kendilerini yalnız bırakmayan vatandaşlara teşekkür etti.

Vatandaşlarla karakola gelen Sanatçı Aydın Aydın, her yıl camiye gidip, mezarlık ve aile büyüklerini ziyaret ettikten sonra Mehmetçik'in bayramını kutladıklarını dile getirdi.

Aydın, karakol bahçesinde türküler söyledi.

