Hakkari'nin Irak sınırında terör operasyonu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinin Irak sınırında PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirildi.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak sınırından PKK'lı teröristlerin geçişlerinin önlenmesi ve hudut emniyetinin sağlanması amacıyla 3. Piyade Tümen Komutanlığınca yürütülen operasyonlar kararlılıkla devam ediyor.
Balkaya Dağlarında arama tarama faaliyetini sürdüren Mehmetçik, 420 kalaşnikof mermisi ve jeneratör ele geçirdi.
Kokurdan (kuyu şeklinde çukur, çöküntü) ve kayalık arazide sürdürülen aramalarda, önceden teröristlerce kullanılan doğal taş oyuklarına rastlandı.
Bölgede operasyonlar aralıksız sürüyor.
BBP Genel Başkanı Destici’den ittifak açıklaması
Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç
Suudi kadınlar yasakları yıktı! Böyle coştular
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Evli adam 14 yaşındaki kızı kaçırıp, nişanlandı! Pişkin savunma
Erdoğan'dan FETÖ elebaşı Gülen mesajı: Telaşta...
Cenazede 'yok artık' dedirten olay! Herkes şaşkına döndü
İran'dan Suudi Arabistan'a olay yaratacak cevap!
Yer: Bodrum sahili! Turistlere satmaya çalıştığı şey ise bir matkap!
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Görüntüleri ortaya çıktı! 41 yaşındaki kadın öğretmen, 18 yaşındaki kız öğrencisiyle...
Dikkat dikkat: iPhone’larda şoke eden bir açık bulundu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum